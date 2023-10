Eleonora Giorgi: "Dissi no a Jack Nicholson, ecco cosa mi rispose"

Eleonora Giorgi ha svelato alcuni retroscena sui flirt da lei avuti in passato e sull’incontro da lei avuto con il divo americano Jack Nicholson, che le avrebbe fatto delle avance.

Eleonora Giorgi e Jack Nicholson: la confessione

Eleonora Giorgi ha regalato al cinema italiano alcune delle sue interpretazioni più famose e la carriera cinematografica le ha permesso di conoscere numerosi personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo internazionale. Tra questi vi è stato anche il celebre attore americano Jack Nicholson che, a suo dire, le avrebbe fatto delle avance.

“Avevo avuto una storia con Warren Beatty, il vicino di casa era Jack Nicholson. Quando è venuto in Italia, mi ha detto: “Vienimi a trovare in albergo”. Salgo nella sua suite, lui simpatico, ma gli dico di no. Vent’anni dopo sono a Los Angeles con il mio film da regista, lo chiamo e gli dico: “Jack, ti ricordi di me? Lo vuoi vedere il mio film?”. E lui: “I’m not interested, I just want to fuck you”. Voleva solo avermi, ho ribattuto: Jack, non si può fare”, ha confessato l’attrice, che oggi è felicemente nonna del suo primo nipote (il piccolo Gabriele, figlio di suo figlio Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia).