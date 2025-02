Andrea Rizzoli ha presentato il suo nuovo libro Non ci sono buone notizie da Caterina Balivo, a La Volta Buona. Il romanzo nasce poco dopo la scoperta, nel 2023, della malattia della madre, Eleonora Giorgi, colpita da tumore al pancreas. Nel libro, Rizzoli narra non solo la sofferenza legata alla malattia dell’attrice, ma anche i momenti di gioia e di condivisione vissuti insieme alla famiglia e al suo caro nipotino Gabriele.

Eleonora Giorgi, le nuove dichiarazioni del figlio Andrea

“Io ho voluto raccontare in modo vero tutto quello che è successo e sta succedendo a mamma e alla mia famiglia e l’ho voluto fare in questo modo perché so che, magari, altre persone si possono ritrovare in quelle pagine. Il messaggio che io e mamma abbiamo voluto dare è che, nonostante tutto, la felicità c’è ed esiste. Mamma come sta? È difficile dirtelo perché ci sono giorni buoni e altri meno, noi cerchiamo di goderci ogni momento insieme e ci siamo rassegnati all’idea di tenerla con noi, abbiamo accettato tutto e basta“.

Andrea Rizzoli ha rivelato che, purtroppo, in questo periodo complesso, ci sono stati anche dei conflitti tra lui ed Eleonora Giorgi. Ad esempio, dopo la diagnosi del tumore, l’attrice avrebbe inizialmente rifiutato le cure. Poi, in questi mesi, si è spesso arrabbiata con la famiglia, ma mai con il destino.

“Io e mamma abbiamo due caratteri forti ma, in quel momento, non era una decisione difficile da prendere, la paura della terapia, degli ospedali ci sta, però, un figlio non può guardare sua madre morire e, quindi, io diventai duro in quel momento perché ho sempre cercato di fare il suo bene”.

Il rapporto tra Eleonora Giorgi e il figlio Andrea

Il rapporto tra Andrea Rizzoli ed Eleonora Giorgi non è sempre stato facile, e lo scrittore ha raccontato alcuni momenti di difficoltà vissuti con la madre. Ha spiegato che, quando i genitori sono molto famosi, i figli si trovano ad affrontare una duplicazione della figura materna: da un lato, c’è la madre che li ha accuditi, dall’altro, il personaggio pubblico.

“La cosa che, in passato, mi infastidiva di più del suo essere così famosa era che non capivo più con chi avevo a che fare perché sul set era una persona, in uno studio televisivo un’altra e a casa un’altra ancora e, poi, c’era questa cosa che non doveva mai trasparire nulla della nostra vita privata e non era facile”.

Nonostante tutto, il figlio ha riconosciuto di essere stato molto privilegiato ad avere una madre come lei, con la quale ha condiviso tutte le fasi della sua vita.

Andrea ha concluso l’intervista raccontando un aneddoto particolare e curioso sulla madre: