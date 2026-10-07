"Rischio mercurio e corpi estranei metallici", scatta il ritiro del Ministero della Salute

Nuovi ritiri alimentari riguardano alcuni prodotti presenti nei supermercati italiani. Il Ministero della Salute ha segnalato due lotti di pesce spada Cedimar per livelli di mercurio oltre i limiti e alcune confezioni di trofie Tre Mulini per la possibile presenza di corpi estranei metallici. Ecco quali prodotti controllare e cosa devono fare i consumatori.

Richiamo alimentare, due nuovi prodotti nel mirino: pesce spada e trofie

Controllare periodicamente ciò che si conserva in frigorifero e in dispensa è importante, soprattutto quando vengono segnalati nuovi richiami alimentari. Il Ministero della Salute ha diffuso due distinti avvisi che interessano prodotti di largo consumo e per i quali è stata disposta la sospensione della vendita.

I rischi individuati sono differenti: nel primo caso riguarda la presenza di mercurio oltre i limiti consentiti, mentre nel secondo è legato alla possibile presenza di corpi estranei metallici.

Il primo richiamo interessa alcune confezioni di pesce spada a marchio Cedimar, mentre il secondo riguarda le trofie Tre Mulini commercializzate nei punti vendita Eurospin.

In entrambi i casi l’indicazione per i consumatori è chiara: non consumare i prodotti appartenenti ai lotti segnalati e riconsegnarli al negozio nel quale sono stati acquistati.

Non è necessario conservare lo scontrino per riportare il prodotto al punto vendita: ciò che conta è verificare attentamente che confezione e lotto corrispondano a quelli indicati nell’avviso.

Pesce spada Cedimar e trofie Tre Mulini: i lotti interessati

Per quanto riguarda il pesce spada Cedimar, il richiamo riguarda vaschette da 170 grammi, contenenti un singolo trancio. I lotti coinvolti sono 280926, con termine di conservazione fissato al 7 ottobre 2026, e 300926, con scadenza 9 ottobre 2026. Il prodotto è realizzato da Cedimar Srl nello stabilimento di Elmas, in provincia di Cagliari, identificato dal marchio CE IT P776Q. Il Ministero indica come motivazione del richiamo la presenza di livelli di mercurio superiori ai limiti, rendendo il prodotto non idoneo al consumo.

Il secondo avviso riguarda invece le trofie Tre Mulini vendute da Eurospin. Le confezioni interessate hanno un peso complessivo di 1 chilo, suddiviso in due buste da 500 grammi. I lotti da controllare sono 260901, con scadenza 30 novembre 2026, e 260902, con termine al 1° dicembre 2026. In questo caso il richiamo è legato alla possibile presenza di frammenti metallici, motivo per cui il prodotto non deve essere consumato. Si tratta di un rischio fisico che rende necessario adottare la massima prudenza: chi possiede una confezione appartenente ai lotti indicati deve evitarne il consumo e riportarla al punto vendita.