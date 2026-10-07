Azioni legali contro Myrta Merlino: c'entra Sgarbi

Nuova polemica attorno a Vittorio Sgarbi, ancora ricoverato al Policlinico Gemelli. Al centro dello scontro ci sono le dichiarazioni di Myrta Merlino sulle condizioni del critico d’arte e la dura replica di Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi, che ha contestato la diffusione di informazioni sulla salute dell’ex sottosegretario e ha annunciato possibili azioni legali per una presunta violazione della privacy.

Le parole di Myrta Merlino su Vittorio Sgarbi accendono la polemica

La nuova tensione intorno alle condizioni di Vittorio Sgarbi è nata dopo l’intervento di Myrta Merlino nel programma di Caterina Balivo, dove la giornalista aveva riferito alcune informazioni ricevute da Elisabetta Sgarbi sullo stato di salute del critico d’arte. Secondo quanto raccontato da Merlino, Sgarbi non sarebbe stato ancora sottoposto a estubazione a causa di un problema legato al catarro infetto.

«Non sono ancora in grado di stubarlo, perché ha un problema con il catarro infetto che deve evitare di ingoiare. Una situazione medica molto complicata. Vittorio è debolissimo», aveva spiegato.

Nel corso del suo intervento, la giornalista aveva inoltre parlato dell’affetto che circonderebbe Sgarbi in questo momento, soffermandosi sul legame con la sorella Elisabetta e con la compagna Sabrina Colle.

«Io non ho mai visto una sorella amare così tanto suo fratello, come Elisabetta ama Vittorio», aveva dichiarato.

Merlino aveva poi rivolto un appello diretto a Evelina Sgarbi, invitandola a mettere da parte le controversie familiari e a concentrarsi sulla salute del padre: «Se fossi nella figlia di Vittorio eviterei polemiche in questo momento e proverei a fare il tifo per una sua guarigione». Proprio quest’ultimo passaggio ha contribuito ad alimentare la reazione della madre di Evelina, Barbara Hary, ex compagna di Sgarbi.

Barbara Hary replica a Myrta Merlino: “Violata la privacy”

Intervistata da Fanpage.it, Barbara Hary ha contestato duramente le dichiarazioni della giornalista, mettendo in discussione soprattutto la diffusione pubblica di informazioni relative alle condizioni cliniche di Sgarbi. «Non sapevo che la terapia intensiva del Gemelli avesse assunto Myrta Merlino come sua portavoce», ha affermato con tono polemico, aggiungendo: «Sulle condizioni di salute di Sgarbi troppi disinformati come lei parlano per sentito dire, senza saperne nulla».

Al centro della contestazione c’è soprattutto la presunta violazione della riservatezza del critico d’arte e dei suoi familiari. La madre di Evelina ha infatti annunciato che la figlia avrebbe incaricato il proprio legale, Lorenzo Iacobbi, di valutare iniziative giudiziarie: «Mia figlia Evelina ha già chiesto al suo legale Lorenzo Iacobbi di perseguire in ogni sede questa palese violazione della privacy di Vittorio e dei suoi figli».

Nel frattempo, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere a Fanpage.it, Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli e viene descritto come «stabile e seguito». Restano quindi distinti i due aspetti della vicenda: da un lato le condizioni di salute del critico d’arte, dall’altro il duro confronto sulla gestione e sulla diffusione delle informazioni che lo riguardano.