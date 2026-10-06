Gli ultimi aggiornamenti sulla salute di Vittorio Sgarbi arrivano da Myrta Merlino e dall'ospedale: il critico d'arte e politico sarebbe in condizioni cliniche critiche ma stabili

Le notizie sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi arriva in un contesto delicato. Il critico d’arte e politico si trova ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove sta affrontando una situazione clinica complessa. È stata Myrta Merlino, intervenuta a La Volta Buona, a fornire un aggiornamento sulle sue condizioni, dopo aver parlato con la sorella Elisabetta Sgarbi.

Vittorio Sgarbi si trova ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli dal 30 settembre dove è stato trasportato con urgenza a causa di un ’insufficienza respiratoria, come si legge su TvZap.it.

Gli ultimi aggiornamenti sulla salute di Vittorio Sgarbi arrivano da Myrta Merlino

Secondo i primi aggiornamenti, le sue condizioni erano state definite critiche ma stabili, mentre proseguivano le cure in terapia intensiva.

Le ultime notizie sulla sua condizione di salute arrivano il 5 ottobre da Myrta Merlino, ospite di Caterina Balivo. Come riportato da Gossip e Tv, la giornalista avrebbe spiegato di aver parlato quella mattina con Elisabetta Sgarbi, ottenendo informazioni sulla salute del fratello. “Ho parlato stamattina con Elisabetta Sgarbi. Vittorio è stazionario purtroppo”, racconta Merlino.

Il punto di maggiore criticità riguarda la possibilità di procedere con l’estubazione che, stando a quanto riferito da Merlino, i medici non sarebbero in grado di effettuare per un problema legato al catarro infetto. “Non sono (i medici, ndr) ancora in grado di stubarlo, perché ha un problema con il catarro infetto che deve evitare di ingoiare”, ha dichiarato la giornalista durante La Volta Buona. “Una situazione medica molto complicata. Vittorio è debolissimo”.

“Da amica dico che Vittorio è circondato dall’amore”: le parole di Merlino su Sgarbi

Merlino, oltre a soffermarsi sulle sue condizioni di salute, ha parlato anche di chi in queste ore gli è più vicino, soffermandosi in particolare sulla sorella Elisabetta e sulla compagna Sabrina Colle. “Io non ho mai visto una sorella amare così tanto suo fratello”, ha detto riferendosi a Elisabetta. E parlando di Sabrina Colle ha aggiunto: “Lei ha dedicato tutta la sua vita a Vittorio. Da amica dico che Vittorio è circondato dall’amore”. Merlino ha poi rivolto un appello riferendosi alle vicende che coinvolgono la figlia Evelina Sgarbi, che nei giorni successivi al ricovero avrebbe denunciato pubblicamente la sofferenza del padre, criticando le persone che, a suo giudizio, lo avrebbero sottoposto ad uno stress eccessivo. “Io credo che il silenzio, l’amore di chi gli ti sta vicino siano fondamentali”, ha dichiarato la giornalista, prima di aggiungere: “Se fossi nella figlia di Vittorio eviterei polemiche in questo momento e proverei a fare il tifo per una sua guarigione”. Nel frattempo, Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli, mentre gli ultimi aggiornamenti arrivati dall’ospedale sulla sua salute parlano di condizioni critiche ma stabili.