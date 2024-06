Eleonora Giorgi sta continuando a combattere contro il tumore che l’ha colpita nel mese di ottobre del 2023. L’attrice si sta sottoponendo ad un nuovo ciclo di chemio e ha preso una decisione importante in merito ai suoi capelli.

Eleonora Giorgi parla del tumore: la decisione sui capelli

Ospite del programma Estate in Diretta, Eleonora Giorgi è tornata a parlare del tumore che l’ha colpita: un adenocarcinoma al pancreas. La diagnosi è arrivata come una doccia fredda ad ottobre 2023 e nel mese di marzo del 2024 ha subito il primo intervento. Oggi, dopo essersi sottoposta ad una chemio di 6 mesi, sta affrontando un nuovo ciclo di terapie. E’ proprio per questo che la mamma di Paolo Ciavarro ha preso una decisione importanti in merito ai capelli.

Le parole di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi, sapendo che la nuova chemio potrebbe causarle una caduta dei capelli, ha deciso di tingere la sua chioma. Ha raccontato:

“Ora che sono molto malata ho bisogno di bontà. Se una persona deve uscire di scena deve farlo con la bontà. Ho un nuovo look di capelli. Mi vedi i capelli meno folti? Dopo sei mesi di chemio, non cadevano, adesso ho cambiato chemio e ora pare che potrebbero cadere. Quindi mi sono fatta bionda e ho detto ‘se mi devono cadere i capelli, che mi cadano da biondi’. Sono andata e ho detto ‘fammi bionda’”.

Eleonora Giorgi: l’escamotage per i capelli

Non è detto che la nuova chemio le faccia perdere i capelli, ma Eleonora Giorgi ha comunque trovato una soluzione. Probabilmente l’ha studiata insieme al suo hairstylist in vista del matrimonio del figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. “Adesso devono cadere e io sto preparando dei cerchietti con la frangia“, ha ammesso. Le nozze, che dovevano svolgersi ad ottobre, sono state anticipate per volere degli sposi a luglio 2024.