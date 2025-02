Eleonora Incardona, stella emergente di Dazn, conquista il cuore dei tifosi con la sua carriera, l’amore per il calcio e il successo sui social. Scopri chi è davvero.

Eleonora Incardona sta rapidamente guadagnando popolarità nel panorama televisivo italiano, tanto da essere soprannominata la “nuova” Diletta Leotta. La somiglianza non è solo nel suo ruolo su Dazn, ma anche nel fatto che entrambe sono legate al mondo del calcio e vantano una notevole presenza sui social.

Eleonora Incardona: chi è la nuova stella di Dazn tra social, calcio e successi

Con oltre 1 milione di follower su Instagram, Eleonora ha conquistato il cuore dei tifosi italiani. Specialmente dopo la sua apparizione nel pre e post gara di Juventus-Inter. Questo momento le ha dato grande visibilità, tanto che è diventata protagonista anche sui tabloid inglesi, suscitando numerosi commenti di ammirazione.

Chi è la bellissima stella nascente Eleonora Incardona? Nata nel 1991 a Chiaromonte Gulfi, un piccolo paese in provincia di Ragusa, Eleonora ha 34 anni. Dopo il liceo scientifico, si trasferisce a Milano per studiare Giurisprudenza, seguendo le orme della sua famiglia di giuristi. Nel 2010, partecipa anche a Miss Italia, ma la sua carriera prende una piega inaspettata: mentre completava gli studi per diventare magistrato, il suo crescente successo sui social la porta a diventare una influencer, attirando l’attenzione anche nel mondo dello spettacolo.

La sua carriera televisiva prende il volo quando diventa il volto di «Dazn Bet Club», per poi approdare come presenza di bordo campo, cementando sempre di più il suo legame con il calcio. Recentemente, è stata madrina dell’ultimo Christmas party dell’Inter, squadra di cui è tifosa, e dei due ultimi Giri d’Italia.

Eleonora Incardona: chi è la stella del calcio e dell’intrattenimento, tra amore e carriera

Questo la rende una delle figure emergenti nel mondo dello sport e dell’intrattenimento italiano. Eleonora Incardona ha trovato anche l’amore nel mondo del calcio: è fidanzata con Samuele Ricci, centrocampista del Torino. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport nel 2024, ha raccontato che la loro storia è iniziata durante un evento benefico, nonostante la differenza d’età di 11 anni. «Mi è stato accanto con dolcezza, ma senza essere invadente», ha detto, sottolineando come la relazione sia maturata rapidamente.

Nel suo passato sentimentale, Eleonora ha avuto anche una breve relazione con Mirko Manola, il fratellastro di Diletta Leotta, e alcune voci la legano a Tony Effe. Tuttavia, la crescente popolarità non è stata senza inconvenienti. Nel 2021, è stata vittima dei “ladri acrobati”, una banda che ha svaligiato la sua casa a Milano, rubando beni di lusso.

Oltre alla carriera da influencer e conduttrice, Eleonora è anche imprenditrice. Ha infatti aperto un negozio di orologi, il Private Watch Club, un settore che le è caro fin da piccola, quando passava il tempo con il padre collezionista. Tra le sue passioni ci sono anche i viaggi e il golf, che le permettono di mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale.