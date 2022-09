Tutto quello che c'è da sapere sulle trasmissioni che manderanno in onda lo spoglio delle schede elettorali, con exit poll e approfondimenti

Ancora pochissime ore e milioni di italiani scopriranno chi saranno i rappresentanti di Camera dei Deputati e Senato eletti dal popolo nel corso delle Elezioni politiche 2022 di quest’oggi, 25 settembre.

Allo scoccare delle ore 23 i seggi elettorali sparsi in tutta Italia avranno finalmente la possibilità di iniziare con l’attività di spoglio delle schede, che proseguirà fino a tarda serata inoltrata.

Sarà a partire da questo orario che potrete seguire i primissimi risultati degli exit poll, lo spoglio delle schede in diretta e tutti gli aggiornamenti del caso, con molti programmi di approfondimento politico e speciali che andranno in onda in tv e in parallelo anche in diretta streaming.

Elezioni Politiche 2022: come seguire lo spoglio delle schede in Rai, tutti i programmi

Sulla Rai si comincerà domenica sera dalle 22:40 con gli approfondimenti in diretta di Porta a porta – Speciale Elezioni in collaborazione con il TG1; in parallelo andrà in onda Tg3 Speciale Elezioni.

A partire dalla mezzanotte, potrete seguire gli aggiornamenti con la diretta del TG2. Tutte le trasmissioni saranno disponibili anche in diretta streaming per computer, tablet e smartphone grazie alla piattaforma RaiPlay.

Rai 1, vi ricordiamo, passerà la linea Rai News 24 dalle 2:30 del mattino fino alle 6.

Elezioni Politiche 2022: come seguire lo spoglio delle schede in Mediaset, tutti i programmi

L’appuntamento con gli approfondimenti politici si concentrerà su Rete 4.

La prima serata speciale di Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti condotto da Nicola Porro andrà avanti, stando alla Guida tv, fino alle 3:30 di notte. Le reti Mediaset sono tutte disponibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.

Appuntamento con la Maratona Mentana

Attesissima è come sempre la tradizionale mega maratona di Enrico Mentana, che sarà in diretta su La7 con i suoi inviati collegati dalle varie sedi dei partiti per un totale di ben 22 ore di diretta, a partire dalle ore 22 di domenica 25 settembre fino alle 20:30 di Lunedì 26.

La trasmissione sarà in onda in diretta streaming sul sito ufficiale di La7.

La diretta su Sky

A seguire la lunga maratona dello spoglio delle schede elettorali sarà anche SkyTg24 (disponibile sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 DTT): si comincerà alle 22:30 di domenica 25 settembre per un totale di ben 50 ore di live. Lo speciale La sfida del voto seguirà l’esito dello spoglio delle schede elettorali.