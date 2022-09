Nemmeno il tempo di formare il governo e già hanno chiesto a Renzi di faNemmeno il tempo di formarerlo cadere. Il post elezioni vede già troppi scontenti.

Per molte persone la specialità di Matteo Renzi è far cadere il governo. Al senatore di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio dei Ministri è già stato chiesto di spostare gli equilibri e far cadere un governo che non si è ancora formato.

Elezioni 2022, Matteo Renzi: “Mi chiedono già di far cadere il nuovo governo”

E proprio sul fatto che il governo non sia ancora nato Matteo Renzi ha detto: “prima di buttare giù il Governo bisogna che almeno lo facciano!”. Questo è quello che risponde il numero 1 di Italia Viva alle centinaia di richieste che gli sono arrivate. L’oggette dei messaggi e delle mail era categorico: far cadere il governo della coalizione di destra.

Le preoccupazioni di Renzi

Come ha detto Renzi il governo però non esiste ancora. Il senatore è preoccupato perchè: “con la destra, dunque, al massimo rischiamo il portafogli, perché io li ritengo incapaci di governare”. Ma a tutti quelli che parlano di fascismo, Matteo Renzi avvisa: “La destra italiana non è fascista“.

La destra italiana è fascista? L’opinione di Renzi

L’ex presidente del Consigli dei Ministri è stato intervistato dalla CNN dove ha affermato: “Va respinta questa narrazione, non c’è alcun rischio democratico nel nostro Paese.

lo dico a tutti i numerosi interlocutori internazionali che incontro anche qui: non c’è alcun rischio per la democrazia con Meloni premier. E lo dice chi si sta attrezzando per fare opposizione, dura ma civile”.