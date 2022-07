Elezioni 25 settembre, Calenda: “Corro io da premier se Draghi è indisponibile”

Carlo Calenda, leader di Azione, in un'intervista a SkyTg24, ha dichiarato di essere pronto a correre personalmente da premier al posto di Draghi.

Lo ha affermato durante un’intervita a SkyTg24. “Noi pensiamo ad governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona per cui se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese” ha annunciato Calenda.

Elezioni politiche 2022, i sondaggi

I sondaggisti sono già al lavoro dopo la fine del governo Draghi e in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Il partito di Giorgia Meloni per il momento è in testa in tutti i sondaggi, seguito dal Partito Democratico di Enrico Letta. I consensi sono ancora in fase di assestamento, soprattutto perché l’esecutivo è appena caduto. Nelle previsioni di voto Ipsos per il Corriere della Sera, gli operai leghisti e gli autonomi sono con Fratelli d’Italia, mentre tra gli impiegati vince il Pd.