Il presidente francese Macron è convinto che nessuno abbia vinto le elezioni legislative anticipate convocate dopo la sconfitta alle europee.

Elezioni Francia, lettera di Macron: “Nessuno ha vinto, nuovo premier dopo compromesso tra forze”

Il presidente francese Emmanuel Macron ritiene che “nessuno abbia vinto” le elezioni legislative anticipate che lui stesso ha convocato dopo la sconfitta alle europee. Il presidente ha scritto una lettera aperta ai francesi, sottolineando che se l’estrema destra è arrivata prima al primo turno con quasi 11 milioni di voti “avete chiaramente rifiutato di farla entrare nel governo“. “Nessuna forza politica ha ottenuto da sola una maggioranza sufficiente e i blocchi o le coalizioni che sono emerse da queste elezioni sono tutti in minoranza” ha aggiunto.

L’appello di Emmanuel Macron

Il presidente Macron ha deciso di rivolgere un appello a “tutte le forze politiche che si riconoscono nelle istituzioni repubblicane“, chiedendo loro di impegnarsi in un dialogo leale per riuscire a formare una maggioranza solida. Macron, dopo aver respinto le dimissioni presentate da Gabriel Attal, ha spiegato che nominerà un primo ministro solo dopo che le forze repubblicane avranno “raggiunto un compromesso” rispettando alcuni principi del Paese. Ha poi aggiunto che “è sulla base di questi principi che deciderò la nomina del primo ministro. Ciò significa dare un po’ di tempo alle forze politiche per costruire compromessi con serenità e rispetto per tutti“. Fino a quel momento l’attuale governo continuerà a esercitare le proprie responsabilità.