Elezioni in Thailandia 2026: Cosa Aspettarsi dai Partiti e dagli Elettori

Il clima politico in Thailandia è attualmente caratterizzato da una profonda instabilità, con gli elettori pronti ad andare alle urne domenica per un’elezione che potrebbe segnare un punto di svolta. Negli ultimi tre anni, il paese ha visto alternarsi tre primi ministri, mentre le tensioni con la Cambogia rimangono elevate a causa di conflitti di confine che hanno causato numerose perdite di vite umane.

Quest’elezione anticipata si svolge in un contesto di sfida tra il partito Bhumjaithai, guidato da Anutin Charnvirakul e sostenuto dall’establishment conservatore legato alla monarchia, e il partito progressista dei Giovani, che rappresenta una nuova generazione di elettori desiderosi di cambiamento.

Data delle elezioni e sistema di voto

Il voto si terrà domenica, 8 febbraio, con circa 53 milioni di cittadini thailandesi aventi diritto di voto in un paese con una popolazione di 71 milioni. Le elezioni riguarderanno la Camera dei Rappresentanti, composta da 500 seggi, con un sistema misto: 400 seggi saranno eletti tramite un sistema maggioritario, mentre 100 saranno assegnati tramite rappresentanza proporzionale.

Il nuovo parlamento avrà la responsabilità di nominare il prossimo primo ministro, senza l’interferenza del Senato, che ha avuto un ruolo determinante nelle elezioni precedenti. Per essere nominato, un candidato deve ottenere almeno 251 voti nella Camera.

Tempistiche e attese per i risultati

I seggi elettorali apriranno alle 8 del mattino e chiuderanno alle 17. Il conteggio dei voti inizierà subito dopo la chiusura e i risultati saranno comunicati progressivamente, con le prime proiezioni attese nelle prime ore di lunedì. Si prevede un’alta affluenza, dato che durante le votazioni anticipate a Bangkok si è registrato un’affluenza del 87%.

Principali contendenti alle elezioni

Il partito Bhumjaithai, sotto la guida di Anutin, ha guadagnato visibilità nel 2019 grazie al suo sostegno per la legalizzazione della marijuana medica. Da allora, ha ampliato il suo consenso, passando da un ruolo di kingmaker a una potenza conservatrice nell’arena politica. Il partito ha formato il governo attuale con il sostegno del Partito dei Giovani dopo la rimozione di Paetongtarn Shinawatra, figlia dell’ex primo ministro Thaksin, a seguito di una crisi di confine con la Cambogia.

Nonostante le promesse iniziali di riforma costituzionale, il partito è stato accusato di non rispettare gli impegni presi, portando alla decisione di indire elezioni anticipate. Oggi, Bhumjaithai si presenta come un difensore della monarchia, attrarre a sé molti politici che hanno cambiato partito negli ultimi due anni.

Il movimento dei Giovani

Il Partito dei Giovani, evoluzione di un movimento riformista, punta a ridurre il potere di istituzioni non elette come l’esercito e il sistema giudiziario. Sebbene abbia un passato di richieste per modifiche alla legge sulla lesa maestà, durante questa campagna ha adottato un approccio più cauto.

Le sfide per il Pheu Thai

Il Pheu Thai, che ha dominato la scena politica per 25 anni, cerca di riconquistare la fiducia dopo un periodo difficile, durante il quale due dei suoi ex primi ministri sono stati rimossi e il fondatore Thaksin Shinawatra è stato incarcerato. Il partito punta su una nostalgia per il passato, con Yodchanan Wongsawat, nipote di Thaksin, come suo rappresentante principale.

Nonostante le difficoltà, Pheu Thai riesce a mantenere la sua competitività elettorale, anche se le previsioni indicano che potrebbe scivolare al terzo posto. Tuttavia, potrebbe recuperare seggi nei suoi tradizionali bastioni settentrionali.

Le questioni chiave e l’impatto della Cambogia

Riforma costituzionale e futuro politico

