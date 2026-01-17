Elezioni in Uganda: Museveni vince contro Bobi Wine

Il 15, l’Uganda ha visto svolgersi le sue elezioni generali, che hanno portato alla rielezione di Yoweri Museveni per la settima volta. Con oltre il 72% dei voti, il presidente in carica ha consolidato ulteriormente il suo potere, ormai esercitato da quasi 40 anni. Tuttavia, l’opposizione, guidata dal noto musicista e politico Robert Kyagulanyi Ssentamu, meglio conosciuto come Bobi Wine, ha contestato i risultati, definendoli “falsi” e ha richiesto manifestazioni pacifiche in risposta.

Contesto elettorale in Uganda

Il sistema elettorale ugandese, che prevede un doppio turno, ha visto Museveni ripresentarsi come unico candidato del suo partito, il National Resistance Movement (NRM). La sua vittoria era attesa, complice il suo controllo sui principali organi di stato e di sicurezza. Dall’altra parte, Bobi Wine ha cercato di mobilitare i giovani elettori e ha denunciato una serie di violazioni dei diritti umani, tra cui arresti arbitrari e repressione della libertà di espressione.

Le elezioni e il blocco di internet

Nei giorni precedenti le elezioni, il governo ha imposto un blocco totale di internet, giustificato come misura per prevenire la disinformazione. Tuttavia, l’opposizione ha interpretato questa mossa come un tentativo di soffocare il dibattito pubblico e ostacolare la partecipazione democratica. In risposta, Bobi Wine ha esortato i suoi sostenitori a utilizzare app di messaggistica decentralizzate per rimanere in contatto durante il blackout.

La campagna e le accuse di violenza

La campagna elettorale si è caratterizzata per episodi di violenza e intimidazione. Amnistia Internazionale ha documentato oltre 400 arresti arbitrari e segnalato casi di brutali maltrattamenti subiti da membri dell’opposizione. Il clima di tensione ha raggiunto il culmine durante i comizi di Bobi Wine, dove le forze di sicurezza hanno represso i suoi sostenitori con violenza, generando preoccupazione tra gli osservatori internazionali.

Il confronto tra Museveni e Bobi Wine

Il duello tra Museveni e Bobi Wine non è nuovo. Già nel 2026, il giovane rapper si era candidato contro l’anziano presidente, denunciando brogli e irregolarità. Nonostante la sconfitta, il suo seguito è cresciuto, specialmente tra i giovani. Museveni, dal canto suo, ha cercato di presentarsi come il garante della stabilità del paese, sostenuto anche da ingenti aiuti internazionali, in particolare dagli Stati Uniti.

Conclusioni e prospettive future

Con la vittoria di Museveni, l’Uganda si trova di fronte a una nuova fase di incertezze politiche. Mentre il presidente promette di continuare a investire in infrastrutture e sicurezza, l’opposizione resta vigile e pronta a contestare ogni mossa del governo. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro politico del paese e la risposta della comunità internazionale a questa situazione complessa.