Il Governatore uscente, Marco Marsilio, è riconfermato alla guida dell’Abruzzo: nessuno prima era riuscito a ricoprire due mandati consecutivi.

«Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro. Il campo largo non è il futuro dell’Abruzzo perché era il suo triste passato. Il campo largo non sarà il futuro dell’Italia. Abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere per completare un’opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo».