La legge elettorale è quella in vigore per le elezioni del 2014, il consiglio regionale è composto da 60 membri, si vota in un turno unico senz apossibilità di ballottaggio

In Sardegna, si avvicina il momento delle elezioni regionali, fissate per la domenica 25 febbraio. In questa giornata, i cittadini saranno chiamati a esprimere il loro voto per eleggere il Presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale.

Elezioni regionali in Sardegna: quando si vota

L’apertura dei seggi elettorali è prevista per le 6:30 del mattino, e i cittadini potranno esercitare il loro diritto di voto fino alle ore 22:00.

La legge elettorale in vigore risale al 2014 e prevede l’elezione di 60 membri del consiglio regionale in un turno unico, senza possibilità di ballottaggio. Il voto avviene mediante lista, con la possibilità di esprimere una preferenza all’interno della lista prescelta e di votare per il candidato presidente sulla stessa scheda. È anche consentito il voto disgiunto, ovvero la scelta di una lista e di un candidato presidente non collegati.

La votazione avviene attraverso schede di colore verde, consegnate a ciascun elettore al seggio insieme a una matita copiativa.

Sardegna, elezioni regionali: come e quando si vota

È possibile esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati consiglieri delle liste circoscrizionali, come riporta il sito di tg24.sky.it, con la particolarità della doppia preferenza di genere, la legge prevede soglie di sbarramento al 10% per le coalizioni e al 5% per le liste non coalizzate.

Quattro sono i candidati alla presidenza regionale: Paolo Truzzu del centrodestra, Alessandra Todde del centrosinistra, Renato Soru come indipendente nel centrosinistra, e Lucia Chessa del partito regionalista Rossomori. I cittadini saranno chiamati a esprimere il loro voto in un contesto politico variegato e ricco di opzioni.