Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Questo Pd fa paura. È il capofila di una sinistra violenta e litigiosa, fa e disfa alleanze in poche ore. Sulle liste ha dato vita a uno spettacolo indecente, roba da compravendita al suk. Ora spuntano pure risse e minacce in mezzo alla strada, come denuncia il Foglio sul ‘caso Ruberti’".

Lo afferma la deputata laziale della Lega Barbara Saltamartini.