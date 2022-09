Elezioni, Salvini: ” I sondaggi dicono che stiamo per stravincere”

"Ma non mi interessa stravincere e avere milioni di disoccupati" ha aggiunto Salvini commentando gli esiti degli ultimi sondaggi

Salvini sui sondaggi: “Stravinciamo”

“I sondaggi dicono che stiamo per stravincere, i sondaggi dicono che il centrodestra avrà i due terzi dei seggi ma a me interessa poco stravincere e avere due milioni di disoccupati in piazza il due novembre. Mi interessa vincere, governare, ma un paese vivo”. Con queste parole Matteo Salvini – favorevole a cancellare il numero chiuso per la facoltà di Medicina – ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sui vari sondaggi pre-elettorali, nel corso di un punto stampa organizzato davanti alla Statale di Milano.

Elencando quindi le riforme che a suo avviso sono importanti da portare avanti per l’Italia come il decreto sicurezza, la flat tax e la pace fiscale tanto per citarne alcune.

“Ho voglia di governare questo Paese”

“A me interessa che il centrodestra vinca. Quanto prendono M5s e Pd mi interessa men che zero. Io ho voglia di governare questo Paese” ha poi aggiunto a chi gli chiedeva di commentare i sondaggi che vedono il Movimento 5 Stelle raggiungere il Carroccio“.

“Il M5S e il Pd sanno che perdono ma – ripete ancora una volta – mi interessa governare un Paese vivo, vitalie, che lavora, che cresce. Non che da qui ai prossimi mesi avrà milioni di disoccupati in più”.

“Finita l’epoca dei tecnici”

Il leader del Carroccio saluta poi “l’epoca dei tecnici” che definisce ormai terminata. “Noi chiediamo la fiducia agli italiani per la buona politica con la ‘p’ maiuscola”.

Ci prendiamo le nostre responsabilità. La Lega ha sempre mantenuto gli impegni presi. È tempo che la buona politica ne risponda. Io non vedo l’ora che arrivi il 26 settembre”.