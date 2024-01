La corsa alla Casa Bianca 2024 cambia ancora scenario e, in particolare, uno scossone modifica ulteriomente la situazione sul fronte repubblicano. Ron DeSantis ha, infatti, annunciato il suo ritiro ufficiale lasciando campo libero a Donald Trump e a Nikki Haley.

Usa, DeSantis si ritira dalle primarie: il messaggio social

Con un video postato sui suoi canali social, Ron DeSantis ha dichiarato di aver ufficialmente abbandonato la corsa alle primarie repubblicane in vista delle elezioni Usa del 2024. Quello che fino a poco tempo fa sembrava essere il primo avversario ‘interno’ di Donald Trump ha parlato così della sua decisione: “Dopo il nostro secondo posto in Iowa, abbiamo deciso quale via seguire. Se potessi fare qualcosa per produrre un risultato favorevole, lo farei. Ma non posso chiedere ai nostri sostenitori di offrire volontariamente il loro tempo e donare le loro risorse“.

Usa, DeSantis si ritira dalle primarie: fiducia a Trump

DeSantis ha spiegato quali sono stati i motivi dietro a questo improvviso cambio di programma: “Non vedo una strada chiara verso la vittoria. Per questo sospendo la mia campagna“ – poi ha ribadito la sua fiducia nei confronti del tycoon – “Mi è chiaro che la maggioranza degli elettori repubblicani alle primarie vuole dare a Donald Trump un’altra chance“. Sempre su Trump, DeSantis ha ribadito: “Lui è molto meglio di Biden“.