Eliambulanza in attesa per un cancello chiuso: scoppia un caso: "Dichiarazioni altamente lesive dell’immagine dell’Ospedale San Luca e del Comune"

In Campania un’eliambulanza resta in attesa per un cancello chiuso e scoppia un caso.

Quella pericolosa stasi per un paziente colpito da ictus ha innescato il botta e risposta fra comune di Vallo della Lucania e Nursind. Il sindacato sanitario aveva deprecato quella situazione di potenziale pericolo e il comune ha replicato. Ma cosa era successo? Che il 22 dicembre un paziente del Salernitano colpito da ictus era stato costretto ad attendere circa venti minuti in ambulanza. Il motivo? Non si riusciva ad accedere all’elisuperficie della località Pattano a Vallo della Lucania, dove ad attenderlo c’era l’eliambulanza per trasferirlo all’ospedale “Ruggi”.

Eliambulanza in attesa per un cancello chiuso

E su quel “cancello chiuso” il comune ha voluto dire la sua. “Per responsabilità istituzionale e sensibilità nei confronti del paziente trasferito a mezzo eliambulanza in data 22.12.2022, l’Amministrazione Comunale di Vallo della Lucania ha atteso qualche giorno prima di rispondere alle ricostruzioni non veritiere diffuse nell’ultima settimana”. Poi la stoccata: “Coloro che operano all’interno del nosocomio vallese farebbero bene a preoccuparsi delle modalità di attivazione del servizio di elisoccorso, piuttosto che rilasciare dichiarazioni altamente lesive dell’immagine dell’Ospedale San Luca e del Comune di Vallo della Lucania”.

“Mai autorizzata sostituzione delle chiavi”

E ancora: “In questa vicenda il Comune di Vallo della Lucania è parte lesa, giacché mai gli uffici comunali hanno autorizzato alcuna sostituzione delle chiavi del cancello principale del Centro Espositivo situato in località Mascecco”. Poi la chiosa: “Chi, senza autorizzazione, ha sostituito le chiavi di accesso alla struttura, dovrà assumersene la responsabilità. In tale ottica, l’Amministrazione comunale ha immediatamente richiesto dettagliate informazioni sull’accaduto ed ha preso atto che gli uffici comunali hanno già attivato tutti gli iter procedurali per fare luce su questa vicenda”.