Il dramma dell’eliminazione

La quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi ha visto l’uscita di scena di Chiamamifaro, all’anagrafe Angelica Gori, figlia della nota giornalista Cristina Parodi e del politico Giorgio Gori. La giovane cantante ha affrontato un ballottaggio con Senza Cri, ma la tensione è esplosa quando, poco prima dell’annuncio della conduttrice, Chiamamifaro ha avuto una crisi di pianto. Durante la puntata, le sue lacrime hanno attirato l’attenzione, tanto che Maria De Filippi ha dovuto intervenire, sottolineando che la vita continua anche al di fuori della scuola di Canale 5.

Le parole di Maria De Filippi

Nell’annunciare l’eliminazione, Maria ha rivelato un dettaglio sorprendente: i genitori di Angelica non si sono mai fatti sentire durante il percorso del talent show. “Rimane Cristiana, Angelica sono contenta di averti conosciuta. Non ho mai ricevuto una chiamata né da tuo padre né da tua madre, nemmeno durante i casting”, ha dichiarato la conduttrice, chiarendo che non ci sono state raccomandazioni o pressioni da parte della famiglia. Questo ha sollevato interrogativi sulla trasparenza del programma e sull’importanza delle relazioni familiari nel contesto competitivo di Amici.

Le reazioni del pubblico

Le reazioni sui social media sono state immediate e contrastanti. Una parte del pubblico ha sostenuto che l’eliminazione fosse giusta, mentre altri hanno espresso il desiderio di vedere Senza Cri uscire al suo posto. La tensione è aumentata quando Senza Cri, dopo aver perso una sfida con Francesco, ha pianto in diretta, incapace di gestire le pressioni del giudice Cristiano Malgioglio. Maria ha cercato di rassicurarla, spiegando che le sfide al di fuori di Amici sarebbero state ben più difficili. “Le lacrime scendono da sole, non le controllo”, ha dichiarato la giovane, evidenziando la fragilità emotiva che caratterizza i concorrenti del talent show.

Le polemiche tra i giudici

Non è stata solo l’eliminazione a far discutere, ma anche le tensioni tra i giudici. Durante la puntata, si è verificato un acceso scontro tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. Quest’ultima ha accusato la collega di adottare un atteggiamento pietista nei confronti dell’allieva Francesca, sostenendo che questo non fosse nel suo interesse. La risposta di Lettieri non si è fatta attendere, mentre Celentano ha lanciato una provocazione: “Io sono da 25 anni ad Amici e sempre ha funzionato così. Se non vi sta bene, andate a casa”. Questo scambio di battute ha messo in luce le dinamiche interne al programma e le diverse visioni pedagogiche dei giudici.