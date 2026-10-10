Bufera social su Elisa Isoardi dopo la diffusione di una foto della redazione di Bar Centrale con una lavagna dedicata al cosiddetto “toto-morti”. La conduttrice ha chiesto scusa pubblicamente e contattato Lino Banfi, tra i nomi presenti nell’elenco.

Elisa Isoardi travolta dalle polemiche per il “toto-morti”: cosa è successo a Bar Centrale

Una storia pubblicata su Instagram è bastata a scatenare una bufera intorno a Elisa Isoardi e alla redazione di Bar Centrale, il programma del sabato pomeriggio di Rai1. La conduttrice aveva condiviso alcune immagini di un momento di lavoro con la squadra, accompagnandole con la didascalia “Momento prima lettura con popcorn”. A suscitare indignazione, però, è stata una lavagna visibile sullo sfondo, sulla quale compariva la scritta “Dead pool”, insieme ai nomi di 22 personaggi famosi e alle rispettive età.

Tra le persone inserite nell’elenco figuravano Renzo Arbore, Sophia Loren, Liliana Segre, Mina e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accanto al cui nome era stata aggiunta la frase “speriamo di no”.

Il contenuto è stato interpretato come un cosiddetto “toto-morti”, un gioco di cattivo gusto basato sulle previsioni relative alla morte di personaggi noti.

Nonostante la successiva rimozione della storia, gli screenshot hanno continuato a circolare sui social, alimentando le critiche nei confronti della presentatrice e del programma. Un episodio che, da quello che sembrava essere un momento interno alla redazione, si è trasformato rapidamente in un caso mediatico, soprattutto per la presenza nell’elenco di personalità della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni.

Elisa Isoardi rompe il silenzio dopo le polemiche sul toto-morti: “Sono dispiaciuta”

Dopo ore di silenzio, Elisa Isoardi ha deciso di intervenire pubblicamente, affidando a una nuova storia su Instagram un messaggio di scuse, condiviso poco prima della diretta delle 14. La presentatrice ha raccontato di aver vissuto momenti difficili dopo l’accaduto: “Cari tutti, dopo una notte insonne e dopo molte lacrime versate trovo finalmente la forza di parlare”. Poi ha chiarito il motivo del suo intervento: “E lo faccio per dire che sono davvero dispiaciuta per questo incidente che ha involontariamente mancato di rispetto ad amici e personalità della cultura italiana”. Isoardi ha inoltre riconosciuto che “sono cose che possono accadere nella fretta comunicativa dei social”, precisando che non c’era alcuna volontà di offendere.

La conduttrice ha quindi spiegato di non aver compilato personalmente l’elenco, senza però sottrarsi alle proprie responsabilità: “Quell’elenco non è stato stilato da me, ma ugualmente me ne assumo interamente la responsabilità. Perché è giusto così”.

Prima delle scuse pubbliche, Isoardi aveva anche contattato Lino Banfi, che compariva al primo posto della lista. L’attore ha raccontato di aver ricevuto una telefonata durante la quale la presentatrice si sarebbe scusata, quasi in lacrime. “Essere il primo è sempre un vanto, come la vedette a teatro”, ha commentato con ironia, spiegando di averla rassicurata: “L’ho rassicurata, spiegandole che non sono arrabbiato: mica è una disgrazia, le ho detto”. Banfi ha anche scherzato sulla propria posizione nell’elenco, dicendo di volerla interpretare come un segno d’importanza e aggiungendo: “faccio i miei scongiuri”.