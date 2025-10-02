La missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, destinata a portare aiuti a Gaza, è stata bruscamente interrotta dalle autorità israeliane, scatenando reazioni di indignazione e preoccupazione in tutto il mondo. Tra coloro che hanno espresso la propria vicinanza agli attivisti e alla popolazione coinvolta c’è la cantante Elisa, che ha scelto di condividere un appello commosso sui social.

Tra lacrime e parole cariche di urgenza, l’artista ha rivolto un messaggio diretto a Giorgia Meloni, chiedendo un intervento immediato per garantire aiuti e sostegno a chi sta vivendo una situazione disperata.

Proteste e mobilitazioni in Italia per la missione della Flotilla bloccata

Il blocco delle navi ha innescato reazioni anche nel nostro paese, con numerose manifestazioni e iniziative studentesche. Dopo i cortei di ieri sera, molti atenei e scuole hanno organizzato occupazioni e sit-in per esprimere solidarietà agli attivisti della Flotilla e denunciare la situazione a Gaza. A Roma, Bologna, Torino e Milano, gli studenti hanno sospeso le lezioni e annunciato scioperi e assemblee straordinarie, mentre altre scuole italiane hanno programmato picchetti e assemblee per i giorni successivi.

Elisa lancia un appello (in lacrime) a Giorgia Meloni: “Ti prego…”

La cantante Elisa ha scelto di intervenire pubblicamente dopo l’attacco alla Global Sumud Flotilla, pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram. Nel video, visibilmente commossa, l’artista ha espresso vicinanza agli attivisti e alle persone coinvolte, indirizzando un messaggio alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Adesso che hanno bloccato la Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore. Portateli voi gli aiuti perché stanno morendo“.

La clip, già ampiamente condivisa sui social, ha attirato grande attenzione e continua a suscitare dibattito. Elisa ha sottolineato l’urgenza di portare aiuti a Gaza, invitando le autorità a intervenire direttamente dopo l’intercettazione delle navi da parte delle forze israeliane, che hanno fermato oltre 200 attivisti, tra cui una ventina di italiani.

Non è la prima volta che la cantautrice si schiera in favore del popolo palestinese: in precedenza aveva elogiato la missione della Global Sumud Flotilla, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’attenzione mediatica per proteggere vite e dignità umana.