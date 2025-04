Un annuncio sorprendente

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato scosso dalla notizia che l’attrice romana Elisa Visari e il deejay veronese Andrea Damante stanno aspettando un bambino. La giovane coppia ha condiviso la dolce attesa attraverso i social, sorprendendo i fan che non erano a conoscenza della loro situazione sentimentale attuale. La relazione, iniziata nel 2020, ha attraversato alti e bassi, ma ora sembra essere più forte che mai.

La reazione di Andrea

Durante un’interazione su Instagram, Elisa ha rivelato che Andrea è entusiasta della gravidanza. Quando un follower ha chiesto se il deejay fosse felice, la risposta di Elisa è stata chiara: “Sì, è contentissimo, è impazzito, non vede l’ora che nasca”. Inoltre, ha aggiunto un dettaglio curioso: il futuro papà ha già in mente di preparare una cameretta a tema Inter per il loro maschietto.

Dettagli sulla gravidanza

Elisa ha condiviso anche informazioni più personali riguardo alla sua gravidanza. Ha scoperto di essere incinta all’inizio di febbraio e attualmente si trova al quarto mese, con la data prevista per il parto fissata per il 18 settembre, giorno che coincide con il suo compleanno. La giovane attrice ha confessato di non aver ancora avvertito i movimenti del bambino, ma ha rassicurato i fan sul suo stato di salute, dopo aver affrontato le nausee iniziali.

Preparativi per l’arrivo del bebè

La coppia sta già preparando tutto il necessario per l’arrivo del piccolo. Elisa ha rivelato che hanno iniziato a comprare vestitini e accessori, ma per quanto riguarda il nome, non hanno ancora preso una decisione definitiva. Sono orientati verso una rosa di quattro o cinque nomi, ma non hanno fretta: “C’è tempo, settembre non è lontano ma nemmeno vicinissimo”, ha dichiarato.

Un futuro luminoso

Con la dolce attesa, Elisa e Andrea sembrano pronti ad affrontare una nuova avventura insieme. La loro storia d’amore, nonostante le difficoltà, sembra aver trovato una nuova dimensione con l’arrivo del bambino. I fan attendono con ansia ulteriori aggiornamenti e non possono fare a meno di condividere la gioia della coppia in questo momento speciale.