Elisabetta Canalis ha salvato la vita alla figlia che rischiava di soffocare. Questo drammatico episodio che poteva avere un epilogo tragico è stato raccontato durante un episodio del podcast di Diletta Leotta.

Elisabetta Canalis: “Ho salvato mia figlia dal soffocamento”

La showgirl che lavora per Dazn ha dato vita al podcast “Mamma dilettante” in quanto sta per diventare madre del figlio che aspetta dal portiere tedesco del Newcastle Loris Karius.

La Canalis, ospite del podcast della Leotta, ha raccontato che la figlia Skyler, avuta dall’ex marito, il dottor Brian Perri, stava soffocando a causa di un pezzo di mela.

Queste le parole della Canalis:

Mia figlia era seduta vicino a me e stavamo guardando un cartone animato, lei stava mangiando una mela. Smette di respirare. Alcuni bambini iniziano a diventare blu perché non respirano. Non fai in tempo a chiamare i soccorsi.

Poi ha spiegato come fare:

Devi girarli di schiena e dare due colpi qui dietro. La lucidità per farlo ti viene perché sei la mamma. Ma viene a chiunque.

L’importanza della manovra di Heimlich

La manovra praticata dalla Canalis, ossia la manovra di Heimlich, alla figlia Skyler le è stata insegnata dai vigili del fuoco statunitensi:

Me l’hanno spiegato i pompieri, che sono paramedici e sanno tutte queste cose, sono i primi a soccorrere qualcuno quando sta male.

Parlando dell’importanza della manovra di Heimlich, l’ex velina ha anche aggiunto che tutti dovrebbero imparare ad eseguirla, specialmente chi ha a che fare con i bambini, in quanto è una manovra che salva vite umane.