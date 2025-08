Dopo la fine della relazione con il fidanzato storico, Alan Scarpellini, la stilista italiana Elisabetta Franchi ha ritrovato l’amore. Ecco chi è.

Elisabetta Franchi ha ritrovato l’amore?

Elisabetta Franchi ha ritrovato l’amore dopo la separazione dal compagno storico, e padre di suo figlio Leone, Alan Scarpellini. La loro relazione è terminata dopo che la stilista ha scoperto di essere stata tradita.

Ospite di Giulia Salemi nel suo podcast “Non lo faccio per moda“, la Franchi ha comunque ammesso che oggi lo ha perdonato. Ma ora ecco che nella vita della stilista spunta un nuovo amore, ecco di chi si tratta.

Elisabetta Franchi ha un nuovo fidanzato: ecco chi è il ragazzo

Come abbiamo visto, dopo la fine della storia d’amore con Alan Scarpellini, Elisabetta Franchi ha un nuovo fidanzato. E’ stata la stessa stilista a ufficializzare la relazione postando alcuni scatti sui social, dove appare assieme a un giovane uomo su una barca a Porto Cervo, in Sardegna. Lui è di Napoli e si chiama Angelo. Secondo alcune indiscrezioni, Angelo lavorerebbe come imprenditore e modello. A corredo del post, la Franchi ha scritto queste parole: “è così: essere liberi e niente, se non si ha il coraggio di guardarsi negli occhi.”