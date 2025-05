Negli ultimi giorni, Elisabetta Gregoraci è tornata al centro dell’attenzione mediatica a causa di un commento lasciato sotto un post del suo ex compagno, l’imprenditore Giulio Fratini. Sebbene il messaggio fosse apparentemente innocuo, ha sollevato un’ondata di critiche da parte degli utenti sui social, che lo hanno considerato inopportuno.

La situazione si è ulteriormente complicata a causa dell’intervento del fandom dell’attuale fidanzata di Fratini, Antonella Fiordelisi, che ha attaccato la conduttrice, portando a un acceso dibattito online.

Il passato di Elisabetta e Giulio

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno condiviso una relazione di circa due anni, che si è conclusa la scorsa estate. Da allora, Fratini ha iniziato una nuova storia d’amore con Antonella Fiordelisi. Tuttavia, il recente commento di Gregoraci sotto un post di Fratini ha riacceso i riflettori sulla loro ex relazione. Fratini ha annunciato l’apertura di un nuovo bar, e il commento di Elisabetta, che recitava semplicemente “Sandro” accompagnato da un cuore, ha suscitato reazioni contrastanti tra i follower.

Le reazioni sui social e l’intervento di Giulio

Il commento di Gregoraci è stato interpretato da molti come un gesto fuori luogo, considerando la nuova relazione di Fratini. I fan di Antonella Fiordelisi hanno criticato la conduttrice, suggerendo che avrebbe dovuto rivolgersi direttamente a Sandro, il padre di Giulio, piuttosto che a lui. Questo ha dato vita a un acceso botta e risposta tra i sostenitori delle due donne. In risposta alle polemiche, Giulio Fratini ha deciso di intervenire, chiedendo ai suoi follower di rispettare sia il suo passato con Elisabetta che il suo presente con Antonella. Ha sottolineato l’importanza di evitare insulti e ha messo in evidenza come le parole possano ferire le persone, lui compreso.