Elly Schlein e la candidatura di Ilaria Salis: "Non c'è in corso nessuna trattativa"

Elly Schlein e la candidatura di Ilaria Salis: "Non c'è in corso nessuna tra...

Elly Schlein e la candidatura di Ilaria Salis: "Non c'è in corso nessuna tra...

Elly Schlein ha incontrato Roberto Salis per discutere sulla delicata questione sulla detenzione in Ungheria di Ilaria Salis, smentendo qualsiasi notizia in merito ad una possibile candidatura della ragazza alle europee.

La notizia della candidatura di Ilaria Salis smentita da Elly Schlein

«Questa ipotesi non è in campo. Non c’è in corso nessuna trattativa. Ho voluto incontrare il padre di Salis per discutere come possiamo aiutare a toglierla dalla condizione in cui si trova. Nel dibattito sul toto nomi terrei fuori una situazione delicata come questa».

«La possibile candidatura di Ilaria Salis è un errore secondo me. Il tentativo da parte della sinistra di strumentalizzare e politicizzare il caso, se l’obiettivo è quello di aiutarla, va totalmente fuori centro, così la si penalizza».

Le ultime parole del padre di Ilaria Salis