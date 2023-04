Elly Schlein perde le staffe sulle parole del ministro Lollobrigida

Il giudizio è stato netto ed è stato concretizzato dalle accuse di essere un “suprematista bianco”: Elly Schlein perde le staffe sulle parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e la segretaria dem viene contrattaccata duramente dai media vicini al governo. Le parole del ministro del governo Meloni sono state definite da Schlein ad un evento in piazza “disgustose, inaccettabili da chi ricopre il suo ruolo”.

Elly Schlein perde le staffe su Lollobrigida

E ancora: “Ci riportano agli anni ’30 del secolo scorso sono parole che hanno il sapore del suprematismo bianco”. Poi la chiosa: “Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze da queste dichiarazioni fatte per altro nel giorno in cui il presidente Mattarella si trova in visita ad Auschwitz“. Ma a cosa alludeva la Schlein? Alle affermazioni di Lollobrigida sul medoto per ovviare alla crisi della natalità in Italia. Lollobrigida aveva detto: “Il calo demografico non può essere contrastato con la ‘sostituzione etnica’“.

La denatalità, le soluzioni e la critica

Lo ha detto alludendo al dato per cui si non si regolarizzassero i migranti presto l’Italia non avrà chi produce Pil. Secondo Libero “la segretaria del Pd è andata in piazza contro il decreto Cutro e ha svangato la giornata mettendo nel mirino il ministro Francesco Lollobrigida, brutalizzato come “suprematista bianco”. E ancora: “Al Nazareno devono aver spiegato alla nuova leader che c’è bisogno di insulti alla maggioranza e lei ha preso alla lettera il suggerimento”.