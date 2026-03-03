Elodie e Franceska, è amore: scatta il bacio in discoteca

Elodie e Franceska, è amore: scatta il bacio in discoteca

Ormai non ci sono più dubbi, la cantante e la ballerina del suo corpo di ballo sono una coppia.

Dopo mesi di voci, non ci sono ormai più dubbi sul fatto che Elodie e la ballerina del suo corpo di ballo, Franceska Nuredini, siano una coppia. Le due sono state avvistate scambiarsi un bacio in discoteca. I dettagli.

Elodie e Franceska, è amore: scatta il bacio in discoteca

Dopo la fine della relazione con Andrea Iannone, già da qualche mese si vociferava di un flirt tra la cantante Elodie e la ballerina del suo corpo di ballo Franceska Neuredini. A conferma delle indiscrezioni un video che mostra le due insieme in discoteca che si scambiano un bacio. Il video ovviamente ha già fatto il giro del web, con i fan che hanno reagito con entusiasmo alla nuova relazione della cantante.

Elodie e Franceska: a quando l’ufficialità?

Dal video dove si scambiano un bacio in discoteca, non sembrano esserci dubbi sul fatto che tra Elodie e Franceska ci sia una relazione in corso. Tuttavia, nessuna delle due dirette interessate ha ancora ufficializzato la relazione. Dopo la fine della storia con Andrea Iannone, per la cantante romana sembra proprio essere tornata la felicità dal punto di vista sentimentale. Restiamo in attesa del momento in cui Elodie vorrà ufficializzare pubblicamente la sua relazione con Franceska.