Elodie non accenna a smettere di esprimere il proprio dissenso nei confronti dell’episodio occorso durante il suo concerto live, dove è stata protagonista di un gesto nei confronti di un fan che la riprendeva con il telefonino. Le opinioni si dividono e lei ha pensato di offrire il suo punto di vista alla vetrina social.

Elodie e l’episodio durante il concerto, cosa è successo

L’episodio che è finito al centro delle discussioni social è avvenuto durante il suo ultimo concerto che si è tenuto a Messina lo scorso 25 novembre.

Durante una sua esibizione particolarmente articolata un uomo le ha puntato il telefono in faccia e l’ha filmata, il gesto non è stato gradito dalla cantante che ha respinto con forza il dispositivo, mostrando rabbia per quanto stava accadendo.

Un comportamento che ha diviso l’opinione pubblica in due fazioni, chi favorevole al gesto della cantante e chi dall’altra parte lo ha giudicato particolarmente eccessivo.

La cantante commenta sui social

Elodie a distanza di tre giorni dall’accaduto ha deciso di commentare l’avvenimento. Il post è emblematico – “mettiamoci il telefono nel c**o, puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda”.

La posizione dell’artista è chiara, non ha digerito la ripresa ma ancora di più la mancanza di rispetto da parte di chi ha filmato la scena.

Chissà che non ci possa essere un chiarimento tra l’uomo che ha filmato e la cantante per spiegare chiaramente le motivazioni del gesto.