Ieri sera, sabato 22 novembre, sul palco del Palazzetto dello Sport di Roma, Annalisa ed Elodie hanno reso omaggio a Ornella Vanoni con un emozionante duetto su L’Appuntamento, trasformando il concerto in un tributo toccante alla leggenda della musica italiana.

Il duetto di Elodie e Annalisa che resterà nella memoria

La seconda tappa romana del Ma Noi Siamo Fuoco Tour di Annalisa si è trasformata in un momento di grande commozione per tutti i fan della musica italiana. La cantante, appena venuta a conoscenza della scomparsa di Ornella Vanoni, ha voluto condividere il suo dolore in diretta durante un’intervista e, successivamente, ha reso omaggio alla leggendaria artista sui social:

“Ho cercato e ritrovato una foto con te di qualche anno fa. Era quella sera in cui abbiamo condiviso il camerino, in cui mi hai consigliata, abbiamo riso, ci siamo rifatte il trucco a vicenda prima di andare in scena. Ornella, quella scena è tua e lo sarà per sempre“.

Ieri sera, sul palco del Palazzo dello Sport, Annalisa è stata raggiunta da un’amica speciale: Elodie. Insieme hanno cantato L’Appuntamento, una delle canzoni più iconiche di Vanoni, trasformando il concerto in un omaggio indimenticabile. Anche Elodie ha voluto lasciare il suo pensiero su Instagram: “Ciao a una diva e un’amica“.

Ornella Vanoni, il toccante gesto di Elodie e Annalisa sul palco commuove tutti

Il pubblico romano ha reagito con entusiasmo, tra applausi, standing ovation e migliaia di commenti sui social.

“Sono molto emozionata. Per me è stato difficile, ma sono tanto felice di aver cantato questo brano stasera“, ha dichiarato Elodie.

Annalisa, visibilmente emozionata, ha sottolineato:

“Anche io devo dire che sono molto contenta di aver cantato con te stasera. Dovete sapere che noi in realtà c’eravamo sentite tempo fa per fare qualcosa insieme questa sera. Volevamo che fosse una festa e poi stamattina ci siamo risentite e abbiamo deciso che la festa era per Ornella. Ci sembrava il modo più giusto per salutarla“.

Un momento che ha ricordato al pubblico la profonda influenza di Vanoni sulla musica italiana e la capacità di unire le generazioni di artiste. La collaborazione tra Annalisa ed Elodie, già vista in passato con duetti come Ciclone e Mon Amour a Milano, si conferma un esempio di come l’amicizia e il rispetto tra colleghe possano trasformarsi in emozioni condivise con il pubblico, rendendo omaggio a un’icona che rimarrà per sempre nel cuore di tutti.