Claudia Marthe, mamma di Elodie Di Patrizi, si è sposata con il compagno Francesco Cramer. La cerimonia, celebrata in una bellissima location lombarda, ha visto l’ex talento di Amici omaggiare il genitore in modo speciale.

Elodie: mamma Claudia si sposa

La mamma di Elodie, la signora Claudia Marthe, si è sposata all’età di 57 anni con il compagno Francesco Cramer. Le nozze, ovviamente in grande stile, sono andate in scena in una location da sogno: Villa Adelaide Tassera, in provincia di Como. L’ex talento di Amici, per omaggiare il genitore, ha cantato “a cappella“.

Elodie canta al matrimonio di mamma Claudia

Poco prima del matrimonio è stata la stessa Elodie a svelare il regalo che era stata ‘costretta’ a fare alla mamma. “Mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza. Però non posso tirarmi indietro“, ha raccontato la Di Patrizi.

La dedica di Elodie a mamma Claudia

Anche se non ha mostrato il momento in cui ha cantato a cappella per mamma Claudia, Elodie le ha comunque rivolto una dedica. “Auguri mammina e Francy“, ha scritto su Instagram a didascalia di uno scatto che ritrae il genitore con il neo marito. Per la Marthe si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con Roberto Di Patrizi, padre della cantante e della sorella.