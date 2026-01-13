Elodie e la cura post-Iannone: vacanza in Indonesia e bikini che svela tutto....

Elodie è volata (da sola) a Bali per una vacanza assieme ad alcune ballerine che hanno partecipato al suo tour. Scatti selvaggi e naturali in cui si mostra al top.

Elodie è di nuovo tornata al centro del gossip nostrano dopo la presunta fine della relazione d’amore con Andrea Iannone dato che i due non si mettono più like su Instragram ma soprattutto non sono stati paparazzati insieme durante le festività natalizie. Un indizio su come stanno le cose lo dà proprio la cantante, sedando tutti i rumors.

Un look selvaggio e mozzafiato in spiaggia

Elodie è tornata sui social dopo un periodo di assenza e per farlo ha pubblicato un album dedicato esclusivamente alla sua vacanza in Indonesia effettuata con alcune ballerine che hanno preso parte al suo tour.

Trucco acqua e sapone, capelli sciolti e un fisico mozzafiato, queste le tre caratteristiche che colpiscono ad un primo colpo d’occhio agli scatti. Lei appare sorridente e felice del momento di relax vissuto.

Non sono mancati tuttavia i commenti degli hater che hanno criticato il comportamento della cantante e la fine (presunta) della relazione con il suo ex.

Le spiagge iconiche di Bali, un nuovo inizio

Come anticipato, Elodie è volata in Indonesia, a Bali, per trascorrere un periodo di vacanza assieme ad alcune ballerine del corpo di ballo che ha svolto il suo tour, chissà se tra loro ci fosse anche Franceska Nuredini, colei che si dice sia la sua nuova fiamma.

Le foto pubblicate dalla cantante la ritraggono prima a bordo di una barca, poi in spiaggia ed infine un selfie nella camera d’albergo. Il risultato è il trionfo della sua bellezza “nature” che ha incantato i followers.

