Elon Musk, il figlio Xavier vuole cambiare genere e cognome: come si chiamerà?

Xavier, uno dei sette figli di Elon Musk, avrebbe deciso di cambiare genere e di prendere il cognome della madre: le sue motivazioni

Xavier Musk, uno dei sette figli di Elon Musk, ricchissimo imprenditore patron, tra le altre aziende di Tesla, avrebbe avviato le pratiche per cambiare genere e cambiare cognome. L’indiscrezione arriva direttamente da un attendibile sito americano.

Usa, il figlio di Elon Musk vuole cambiare genere e cognome: l’indiscrezione

A riportare la notizia è stato il sito americano ‘Tmz‘ che ha scritto di come Xavier Musk, uno dei sette figli del miliardario Elon Musk, avrebbe deciso di cambiare genere e cognome, prendendo quello della madre. La notizia che rimbalaza dall’America e che ha fatto in breve tempo il giro del mondo, riporta anche quello che dovrebbe poi essere il nuovo nome di Xavier: Vivian Jenna Wilson. Il 18enne sarebbe quindi pronto a mettere nero su bianco la sua transizione di genere.

Xavier Musk e la transizione di genere: le motivazioni

Sempre secondo quanto riportato dal sito in questione, Xavier, avrebbe già fatto richiesta al tribunale di Los Angeles, adducendo queste motivazioni alla sua scelta: “Per l’identità di genere e per il fatto che non desidero essere imparentata con mio padre biologico in alcun modo o forma.”