Elon Musk lancia il suo profumo e raccoglie 2 milioni in due giorni: “Così compro Twitter”

Elon Musk si lancia nel mondo del beauty con un suo profumo: "Compratelo così compro Twitter". In due giorni raccoglie due milioni

Si chiama “Burnt Hair“, ovvero capelli bruciati ed è la prima fragranza firmata Elon Musk. Il Tycoon di Tesla ha deciso di buttarsi nel mondo del beauty per finanziare l’acquisto di Twitter, riconfermato per la cifra di 44 milioni di euro, con il lancio di un profumo esclusivo.

In soli due giorni, Musk è riuscito a raccogliere due milioni di euro.

Le prime diecimila boccette sono andate a ruba.

Elon Musk: “Comprate il mio profumo così compro Twitter”

Non più padre della Tesla ed esploratore dello spazio ma “Perfume Salesman”, venditore di profumi. Elon Musk ha cambiato la sua biografia di Twitter dopo che ha messo sul mercato la sua prima fragranza.

Si chiama “Burnt Hair”, capelli bruciati ed è stata descritta dallo stesso ideatore come “la più bella fragranza sulla Terra” nonché “l’essenza del desiderio ripugnante” che consentirà a chi la indosserà di “distinguersi in mezzo alla folla”.

Il profumo è andato sul mercato al prezzo di 100 dollari per flacone. Nonostante il prezzo, le prime diecimila boccette sono già andare a ruba. Alcuni fan hanno fatto incetta di prodotto per rivenderlo sul web a dieci volte tanto.

Il miliardario è riuscito in solo due giorni a ricavare due milioni di dollari che, come ha detto Musk, li userà per comprare Twitter: “Con un nome come il mio, entrare nel business delle fragranze era inevitabile, perché ho esitato per così tanto tempo!? Per favore, comprate il mio profumo, così posso comprare Twitter”.

Il proprietario di SpaceX sta tenendo aggiornati i fan sugli introiti ricavati dalla vendita di Burnt Hair sul suo profilo twitter.

Con il secondo stock di diecimila boccette, Musk è arrivato a due milioni.

