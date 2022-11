Elon Musk risponde a Salvini su Twitter: "Non vedo l'ora di incontrarlo"

Il curioso botta e risposta e scambio di “complimenti” tra Matteo Salvini ed Elon Musk ha avuto luogo sulla piattaforma social di Twitter, l’ultimo grandissimo investimento dell’imprenditore statunitense, e ha ricevuto tantissime interazioni da parte degli utenti.

Salvini al miele su Elon Musk, le parole del politico italiano

Lo scambio ha avuto inizio qualche giorno fa, quando il Ministro Matteo Salvini, durante un convegno tenutosi a Roma, aveva parlato di Elon Musk, elogiando la sua figura di imprenditore dall’innegabile successo: “Lui è uno dei principali geni innovativi: mi piacerebbe che potesse lavorare di più con l’Italia e in Italia visto che come Mit mi piacerà creare un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri che diventi un punto di riferimento per l’innovazione.

So che ha qualche problema sullo sbarco in Germania, noi spalanchiamo le porte.”

Twitter, Elon Musk risponde a Salvini: “Non vedo l’ora di incontrarlo”

Le parole di Salvini hanno fatto presto il giro del web e in particolare hanno avuto forte eco su Twitter, la piattafomra appena acquistata da Musk e che vede il capo di Tesla particolarmente attivo. Elon ha quindi risposto a Salvini scrivendo un tweet: “Non vedo l’ora di incontrarlo.” A rispondere, citando il tweet in questione, è poi lo stesso Ministro che afferma: “Sarebbe un piacere e un onore.

Per te le porte del mio ministero sono sempre aperte.”