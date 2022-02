Elton John, guasto sul jet privato: la reazione del cantante

Attimi di paura per il cantante Elton John: l'aereo su cui viaggiava ha avuto un'avaria ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza.

Attimi di paura per il cantante Elton John: l’aereo su cui viaggiava ha avuto un’avaria ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza.

Atterraggio di emergenza per il jet di Elton John

Attimi di paura quelli vissuti da Elton John mentre era in viaggio per New York City.

Il cantante era a bordo del suo jet privato con destinazione Madison Square Garden, dove ha tenuto uno dei numerosissimi concerti del suo tour.

Era decollato dall’aeroporto di Farnborough nell’Hampshire, in Gran Bretagna, quando il velivolo ha avuto un guasto idraulico che ha costretto l’equipaggio a richiedere un atterraggio di emergenza.

Le turbolenze e l’atterraggio

Il personale di bordo ha chiesto l’atterraggio di emergenza mentre il jet stava sorvolando l’Irlanda, ma i forti venti – fino a 80 km/h – hanno impedito i primi due tentativi di discesa, costringendo l’aereo a vagare nei cieli irlandesi.

Solo al terzo tentativo il pilota è riuscito ad effettuare la manovra di emergenza e a far atterrare il jet da oltre 60 milioni di dollari di proprietà del cantautore britannico.

La vicenda è stata riportata dal Sun, secondo cui Elton John è apparso visibilmente scosso dall’incidente, ma è comunque riuscito a raggiungere gli Stati Uniti e a cantare davanti ai suoi fan del Madison Square Garden.