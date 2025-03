La sparizione di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983, è uno dei casi più oscuri della cronaca italiana, con la Chiesa coinvolta nelle indagini. A soli 15 anni, Emanuela scomparve misteriosamente, senza alcuna traccia, e da allora il caso è rimasto senza soluzione, alimentando teorie, inchieste e indizi che continuano a emergere. Ma cosa sapeva davvero Emanuela prima di scomparire nel nulla?

La sparizione di Emanuela Orlandi

La scomparsa di Emanuela Orlandi è uno dei casi più misteriosi e controversi della cronaca italiana. Il 22 giugno 1983, Emanuela, una ragazza di 15 anni, figlia di un dipendente vaticano, scomparve nel nulla mentre tornava a casa dopo una lezione di musica a Roma. La sua scomparsa scatenò un’infinita serie di indagini, ipotesi e speculazioni, ma a oggi il caso resta irrisolto.

Le prime indagini si concentrarono sulle possibilità di un rapimento, ma ben presto emersero teorie più complesse e intriganti. La vicenda iniziò ad assumere contorni sempre più inquietanti, anche a causa dei collegamenti tra il caso Orlandi e il Vaticano. La Chiesa cattolica, nella quale lavorava il padre di Emanuela, divenne uno degli aspetti centrali dell’indagine. In particolare, si parlò di possibili legami con il Vaticano e la Banda della Magliana, un gruppo criminale romano noto per i suoi rapporti con il potere politico e religioso.

La morte di Sabrina Minardi e le sue dichiarazioni riaccesero l’inchiesta

Nel 2006, Sabrina Minardi riaprì il caso Orlandi con le sue rivelazioni, dando il via alla seconda inchiesta sulla scomparsa della quindicenne. Parlò di rapimenti, nascondigli e appartamenti con sotterranei, raccontando di aver visto cose sconvolgenti. La giornalista Raffaella Notariale, coautrice del libro “La supertestimone del caso Orlandi”, ha annunciato la sua morte il 9 marzo.

Minardi, nel 2006 a “Chi l’ha visto?”, raccontò che De Pedis le aveva chiesto di nascondere Emanuela, tenendola prima a Torvajanica e poi a Monteverde, fino a consegnarla a un prete nel Vaticano.

La battaglia di Pietro Orlandi

Il caso è stato riaperto più volte, ma senza portare a una soluzione definitiva. Uno degli aspetti più commoventi e significativi del caso è la continua lotta del fratello della ragazza, Pietro Orlandi, per ottenere giustizia e verità.

Pietro ha dedicato la sua vita alla ricerca di indizi e risposte, criticando apertamente la Chiesa e le istituzioni italiane per la loro mancanza di trasparenza e per il coinvolgimento in una rete di silenzi. Ha accusato il Vaticano di non fare abbastanza per risolvere il caso e ha più volte richiesto l’intervento di Papa Francesco.

La richiesta di Pietro Orlandi a Papa Francesco

Per la prima volta, il Vaticano, la Procura di Roma e la Commissione d’inchiesta stanno collaborando insieme per cercare di risolvere il caso della quindicenne cittadina vaticana.

In un’intervista con MOW, Pietro Orlandi ha commentato il peggioramento delle condizioni di salute del Papa, esprimendo il suo augurio che il Pontefice possa vivere altri dieci anni. Ha poi aggiunto di sperare che il Santo Padre non segua l’esempio dei suoi predecessori, che si sono portati la verità nella tomba. Pietro ha dichiarato che, volendo, Papa Francesco potrebbe fare la storia del suo papato se prima di morire raccontasse a tutti la sua verità.

Emanuela Orlandi: la proposta di istituire una giornata dedicata

Il Vaticano ha rifiutato la proposta di istituzione di una giornata dedicata alle persone scomparse durante il Giubileo, richiesta avanzata da Pietro Orlandi e dall’avvocata Laura Sgrò a gennaio, poco prima del compleanno di Emanuela. La richiesta formale inviata dalla Sgrò ha ricevuto risposta il 25 marzo, in cui il Vaticano ha precisato che non ci sarebbe stata una giornata dedicata.

Pietro Orlandi ha commentato, lamentando l’assenza di una giornata per le persone scomparse, sottolineando che, sebbene le giornate del Giubileo siano dedicate a temi importanti come i detenuti, quella per le famiglie degli scomparsi non è stata considerata. Ha aggiunto che, seppur di poco valore, sarebbe stato un gesto di vicinanza per le famiglie che vivono nel silenzio. Inoltre, ha riferito di aver ricevuto come alternativa la proposta di partecipare al Giubileo della Consolazione, previsto per il 15 settembre.

Nell’email, riportata da Fanpage e inviata dall’avvocata Sgrò, con oggetto Richiesta di istituzione del giubileo degli scomparsi, si legge:

“Eccellenza Reverendissima, l’anno giubilare, come ha detto il Santo Padre, è un’occasione per riflettere sulla speranza e di speranza hanno tanto bisogno i familiari delle persone scomparse. Tante sono, infatti, le famiglie che vivono nell’angoscia di non sapere più nulla dei loro amati congiunti. Per questo motivo Le chiedo, in qualità di avvocato della famiglia di Emanuela Orlandi e su richiesta di altri familiari di scomparsi, di formulare istanza a Papa Francesco affinché dedichi una giornata di questo Giubileo proprio agli scomparsi e alle loro famiglie e Sua Santità riceva in un incontro i familiari che vorranno essere presenti di tutti gli scomparsi. Sarebbe un gesto importante che darebbe conforto spirituale e potrebbe lenire il tormento di familiari che attendono risposte, giustizia e verità. Con osservanza”.

In un PDF con carta intestata firmato dall’arcivescovo Rino Fisichella, è arrivata la risposta alla richiesta di Pietro Orlandi: