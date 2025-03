Il capo della Protezione civile nazionale in visita per monitorare la situazione

La visita del capo della Protezione civile

Fabio Cicilano, capo della Protezione civile nazionale, ha recentemente visitato i Centri operativi comunali di Napoli, Bacoli e Pozzuoli. L’obiettivo di questa visita è stato quello di fare il punto della situazione riguardo all’emergenza bradisismo che sta colpendo i Campi Flegrei. Incontri con sindaci e tecnici hanno permesso di analizzare le misure da adottare per affrontare una situazione in continua evoluzione.

Un’emergenza in continua evoluzione

Il bradisismo nei Campi Flegrei non accenna a placarsi, rendendo necessario un aggiornamento costante dei piani di protezione civile. Questi piani, come sottolineato da Cicilano, “non sono scritti nella pietra” e devono essere adattati alle nuove esigenze che emergono. Le scosse sismiche hanno spinto molti residenti a lasciare temporaneamente le loro abitazioni, creando la necessità di nuovi punti di accoglienza.

Misure di supporto per la popolazione

Per far fronte a questa emergenza, la Regione Campania ha avviato servizi di supporto e assistenza, con un punto di attesa già attivo nell’ex base Nato di Bagnoli. Durante il primo incontro al Coc di Napoli, è stata decisa l’apertura di un ulteriore punto di attesa nei pressi dell’ippodromo di Agnano. L’obiettivo principale è quello di garantire assistenza a coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità.

Comunicazione e informazione

Cicilano ha anche evidenziato l’importanza di una comunicazione chiara e precisa, sottolineando che è fondamentale evitare “sfasature” nelle informazioni fornite alla popolazione. La conoscenza è un elemento chiave per affrontare la paura e l’incertezza legate a questa emergenza. È importante che i cittadini ricevano informazioni tempestive e accurate per poter gestire al meglio la situazione.

Il piano per il bradisismo

È importante chiarire che, secondo le attuali disposizioni, l’evacuazione della popolazione è prevista solo nel piano vulcanico, mentre il piano per il bradisismo non contempla evacuazioni durante un sisma. Questo aspetto è stato ribadito da Cicilano, il quale ha rassicurato i cittadini sulla gestione della situazione attuale.

Riapertura delle scuole

In seguito alle verifiche effettuate, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto la riapertura delle scuole nella X Municipalità, segno di una ripresa della normalità, seppur in un contesto di emergenza. La situazione rimane monitorata, con l’impegno costante delle autorità locali e nazionali per garantire la sicurezza dei cittadini.