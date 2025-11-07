Emergenza fame nel Congo orientale: cause e conseguenze della crisi alimentare

La crisi della fame nell'area orientale del Congo sta raggiungendo livelli critici, con milioni di persone a rischio di malnutrizione e fame.

Il Congresso Orientale della Repubblica Democratica del Congo si trova in una situazione critica, con la fame che colpisce un numero crescente di persone. Secondo il Programma Alimentare Mondiale (WFP), il numero dei cittadini che affrontano una grave insicurezza alimentare è quasi raddoppiato nell’ultimo anno, evidenziando l’urgenza di un intervento internazionale.

Le province di North Kivu, South Kivu, Ituri e Tanganyika sono particolarmente colpite, con oltre dieci milioni di persone che affrontano condizioni di fame estrema. Questa crisi è il risultato di un mix di conflitti armati e di un’insufficienza di aiuti umanitari adeguati.

Le cause della crisi alimentare

La situazione è stata aggravata da oltre un anno di conflitto, in cui il gruppo armato M23, sostenuto da Rwanda, ha preso il controllo di ampie aree dell’est del Congo. Questo conflitto ha portato a un aumento della violenza e a sfollamenti massicci, costringendo le famiglie a lasciare le proprie abitazioni e le proprie terre agricole.

Impatto del conflitto sulla sicurezza alimentare

Il conflitto ha causato una diminuzione della produzione alimentare, con molti agricoltori impossibilitati ad accedere ai propri campi. Un rapporto del IPC (Integrated Food Security Phase Classification) stima che circa 25 milioni di persone stiano vivendo livelli elevati di insicurezza alimentare, con tre milioni di queste in condizioni di emergenza.

“Le famiglie stanno esaurendo le loro risorse vendendo animali e saltando i pasti”, afferma Cynthia Jones, direttrice del WFP in Congo. “In alcune aree, le persone stanno già morendo di fame.”

La risposta umanitaria e le sfide finanziarie

Nonostante l’urgenza della situazione, il WFP sta affrontando una crisi di finanziamenti senza precedenti. Quest’anno, l’agenzia ha ricevuto solo 150 milioni di dollari, a fronte di una necessità stimata di 350 milioni. Ciò ha costretto il WFP a ridurre drasticamente il numero di persone assistite, passando da un milione a circa 600.000.

Necessità di un ponte aereo umanitario

Per facilitare l’accesso agli aiuti, il WFP ha richiesto l’istituzione di un ponte aereo umanitario tra i due aeroporti di Goma e Bukavu, attualmente chiusi da mesi. Senza questa misura, molte persone non riceveranno l’assistenza necessaria. “Siamo in una situazione in cui rischiamo di interrompere completamente l’assistenza alimentare,” ha avvertito Jones.

Questo scenario è aggravato dalle chiusure delle banche e dalla scarsità di risorse finanziarie, che hanno un impatto devastante sulla vita quotidiana della popolazione, già provata dalla crisi. “La mancanza di fondi sta portando a una vera e propria emergenza umanitaria,” ha aggiunto Jones.

Il futuro incerto della popolazione colpita

Le prospettive per la popolazione del Congo orientale sono estremamente preoccupanti. Se non verrà effettuato un significativo aumento dei fondi, il WFP prevede un collasso totale del sistema di aiuti entro. Questo significherebbe la cessazione di tutte le forme di aiuto alimentare d’emergenza nelle province orientali.

La comunità internazionale deve agire ora per prevenire una catastrofe umanitaria. Le famiglie, in particolare donne e bambini, stanno già affrontando le conseguenze devastanti della violenza e della povertà. È fondamentale che venga stabilita una pace duratura e che vengano ripristinate le condizioni per una vita dignitosa.