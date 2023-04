A Brescia lo ricordano ancora come un ottimo Prefetto e il nodo cruciale dell’emergenza migranti è andato a Valerio Valenti, il commissario definito da Repubblica “vicino al centro destra”. Siciliano di nascita, Valenti è considerato un esperto di questioni isolane e, rimarca maliziosamente il quotidiano, è stato già capo della segretaria politica del forzista D’Alì.

Emergenza migranti: chi è Valerio Valenti

Valenti è stato anche Prefetto a Trieste ed è stato nominato commissario per l’emergenza. Va detto che lui di immigrazione si è sempre occupato e l’esecutivo Meloni ha deciso di affidarsi a lui, chiamato al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il suo compito sarà guidare il dipartimento Libertà civili e immigrazione ed affrontare la gestione dei nodi della prima e seconda accoglienza. Quello e il problema dei trasferimenti sulla terraferma dei migranti che sbarcano a Lampedusa. Valenti è “indicato come vicino ad ambienti politici di centrodestra sin dai primi anni Duemila quando viene nominato viceprefetto”.

I fondi a disposizione sono davvero esigui

Il 64enne trapanese ebbe anche l’incarico di capo della segreteria politica dal sottosegretario all’Interno Antonio D’Alì, di Forza Italia, adesso “in carcere per scontare la condanna definitiva a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa”. Per lui incarico prefettizio anche a Firenze ed oggi Valenti avvia quello nuovo dopo aver effettuato un primo giro dei porti di sbarco più interessati dall’emergenza migranti dalla Sicilia alla Calabria. E i fondi? Per ora ne avrà pochini: cinque milioni di euro.