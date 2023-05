Il maltempo non lascia nemmeno un giorno di tregua all'Emilia Romagna: l'allerta rossa è valida anche per oggi

Gli esperti meteorologi raccontano che sull’Emilia Romagna pioverà anche oggi, fortunatamente, però, le precipitazioni saranno minime rispetto a quelle dei giorni scorsi. Nonostante questo, l’allerta rossa è stata prolungata fino a mezzanotte.

Maltempo Emilia Romagna, è ancora allerta rossa: si attende la pioggia

È ancora allerta rossa in Emilia Romagna, dopo i disastri degli ultimi giorni e la piccola tregua, almeno per qualche ora, dal punto di vista delle precipitazioni, nella giornata di oggi sono previste altre piogge. Anche per questo motivo, gli esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente), insieme alla Protezione civile regionale hanno confermato l’allerta meteo di colore rosso per l’intera giornata di venerdì 19 maggio. L’allerta massima durerà, quindi, fino alla mezzanotte di sabato 20 maggio.

Il bollettino di Arpae, cosa aspettarsi per oggi

Gli esperti di Arpae hanno descritto cosa dovrebbe accadere dal punto di vista del meteo nella giornata di oggi in Emilia Romagna: “Per la giornata di venerdì 19 maggio si prevedono deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale. Si prevede la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi di tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con occupazione delle golene e interessamento degli argini, in progressiva decrescita. Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno possibili diffusi dissesti nelle zone montane/collinari centro-orientali della regione: qui permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di frane (per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili) e all’aggravamento di quelle, numerosissime, già attivate a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Saranno possibili, inoltre, localizzati fenomeni franosi nelle zone montane/collinari occidentali. La criticità idraulica e idrogeologica rossa su Bolognese e Romagna è dovuta ai gravi problemi già presenti sul territorio.”