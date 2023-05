L’alluvione in Emilia Romagna? Tutta colpa del governo. Anche di fronte ad una tragedia di questo tipo, la macchina delle fake news si è messa in moto. Sul web stanno circolando in queste ore diverse notizie false sull’alluvione che ha colpito il centro Italia: la principale riguarda l’ormai famigerata diga di Ridracoli.

Emilia Romagna, la fake news sull’alluvione: “Colpa della diga di Ridracoli”

Sul web, tra siti di complottisti e pagine social poco raccomandabili, sta girando ormai da ore una fake news singolare che riguarda l’alluvione in Emilia Romagna. Secondo alcuni malpensanti, infatti, la tragedia che sta colpendo la regione romagnola sarebbe stata ideata dai “poteri forti” che hanno aperto un varco nella diga di Ridracoli, situata vicino a Forlì, per inondare tutto il Paese. Secondo questa assurda teoria, non meglio precisate autorità che a volte sono identificate addirittura nel governo, avrebbero deciso di provocare, utilizzando proprio l’acqua della diga, delle onde alte un metro e mezzo che avrebbero fatto tracimare fiumi romagnoli.

Il caso della Red Ronnie tv

Tra le emittenti più attive da questo punto di vista, troviamo la Red Ronnie tv, con il noto conduttore musicale che sul suo canale YouTube da oltre 200mila iscritti, sta facendo circolare notizie senza alcun fondamento su quanto sta succedendo in Emilia: “Bologna oggi non piove. Ma chi ha provocato questo disastro? Misterioso volo insistente di un aereo. Il disastro in Emilia-Romagna è stato provocato? Aereo anche nelle Marche, poi l’alluvione? E il terremoto in Turchia?”