Cresce l’attesa per il Consiglio dei Ministri di oggi, martedì 23 Maggio. Il governo, infatti, è impegnato in queste ore nella preparazione del decreto per dare una prima risposta all’emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna.

Emilia Romagna, oggi il Consiglio dei Ministri: arrivano gli aiuti del governo

Alle ore 11 si riunirà il Consiglio dei Ministri: il governo è chiamato ad esaminare il provvedimento che garantirà i primi aiuti al territorio dell’Emilia Romagna, devastato dall’alluvione dei giorni scorsi. Secondo le informazioni che trapelano dal governo, dovrebbero essere subito stanziati circa 100 milioni.

La possibile nomina di un commissario

Nelle scorse ore, poi, era paventata l’ipotesi che venisse nominato un commissario. Anche Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, aveva parlato di questa opzione: “Di solito è così, ma vedremo“. In realtà, però, a quanto sembra non dovrebbe andare in questo modo: fonti governative assicurano che non sarà nominato alcun commissario. La premier Giorgia Meloni, invece, ha fatto il punto su quali dovrebbero essere gli aiuti per la regione: “I primi provvedimenti sono per l’emergenza, per esentare aziende e cittadini dal pagamento delle imposte, per fermare tutti gli adempimenti che le persone e le imprese non possono portare avanti. Dopodichè” – ha proseguito ancora il presidente del Congilio dei Ministri – “Bisogna lavorare sugli indennizzi e sulla ricostruzione, ma questo richiede una stima dei danni completa. Va fatto anche un lavoro sulla semplificazione delle procedure, e questa forse è una delle cose più strategiche ora.”