Emilia Romagna: il punto della situazione sulla regione alluvionata, previsioni del tempo e lavori di ricostruzione

Il peggio sembra essere ormai alle spalle in Emilia Romagna, regione che nelle ultime settimane ha vissuto uno dei momenti più tragici della sua storia dopo l’alluvione subita. Le previsioni del tempo ad oggi sorridono, e la ricostruzione è già in atto in diverse zone colpite, per far tornare al più presto la normalità nella zona.

Quali sono le previsioni del tempo in Emilia Romagna

Dopo ben due settimane di allerta rossa, in Emilia Romagna finalmente il livello di allerta scende ad arancione per alluvioni e frane. Da domenica 29 il livello di allerta dovrebbe scendere ulteriormente a giallo, dovuta alle criticità che ovviamente rimangono nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, a causa della saturazione dei suoli e delle difficoltà di smaltimento dell’acqua riversatasi negli scorsi giorni.

Salvini sui trasporti, quando riaprirà la tratta ferroviaria

Anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini si è recato in Emilia in questi giorni, più precisamente a Bologna, per fare il punto riguardo la viabilità ed il traffico ferroviario della Regione. La maggior parte delle tratte saranno presto riaperte o lo sono già, fatto salvo per la Bologna-Ravenna via Lugo, che dovrebbe invece essere riaperta entro metà giugno. Solo a luglio invece prevista la riapertura della Lugo-Lavezzola. In settimana riaprirà la statale 67.