Il concerto di Ladispoli di Emis Killa, previsto per il 31 dicembre, è stato annullato dopo le polemiche sull’istigazione al femminicidio. I brani dell’artista fanno discutere.

Emis Killa: niente concerto per le polemiche sull’istigazione al femminicidio

Il prossimo 31 dicembre, Emis Killa si sarebbe dovuto esibire in concerto a Ladispoli, in provincia di Roma. Alcune sue canzoni, 3 messaggi in segreteria in primis, hanno alzato un polverone e l’esibizione è stata annullata. “Il concerto di Capodanno deve essere una festa, non un momento di scontro”, ha dichiarato il sindaco Alessandro Grando.

Emis Killa: Niente concerto per “ristabilire la serenità”

Il sindaco di Ladispoli ci ha tenuto a sottolineare che il concerto di Emis Killa è stato annullato per “ristabilire un clima di serenità“. Alcuni consiglieri comunali del Partito Democratico si sono scagliati contro il brano 3 minuti in segreteria, che racconta in prima persona i pensieri di uno stalker che perseguita una donna e che, dopo un rifiuto, la uccide. Il brano recita: “lo so sono egoista, un bastardo, ma preferisco saperti morta che con un altro”, e “voglio vedere la vita fuggire dai tuoi occhi / Io ci ho provato e tu mi hai detto no / E ora con quella cornetta ti ci strozzerò“.

La reazione di Emis Killa all’annullamento del concerto

Emis Killa, ovviamente, non ha incassato in silenzio. L’artista commentato così le polemiche sull’istigazione al femminicidio: