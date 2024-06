Sul palco di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, Emma non ha mancato di affrontare un tema che le sta molto a cuore, quello del bodyshaming. Durante il concerto, tenutosi il 27 giugno, la cantante si è rivolta ai suoi fan, invitandoli a essere grati e felici del proprio corpo e a non prestare ascolto agli hater.

“Mostratevi senza vergogna”

Da anni Emma si batte contro l’odio online e il bodyshaming, di cui lei stessa molte volte è stata vittima. Afferma: “Chissà poi domani sui social cosa scrivono gli altri sul mio corpo, che non va bene. A me non me ne frega niente.”

Si rivolge poi alle ragazze più giovani, che ancora non hanno abbastanza esperienza o “spalle forti” e le invita a non dare credito a certi commenti: “Ogni corpo ha la sua dignità, ogni corpo ha la sua bellezza, la perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, credetemi. Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io.”

“Sentitevi sempre libere”

Continua Emma raccontando che alla sua età ormai non le interessa più nulla dei commenti cattivi: “Non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da quattro ignoranti come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo, questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto.”

Conclude con un invito alla libertà e al mostrare i propri difetti, perché ogni difetto ci rende unici: “Sentitevi sempre libere e liberi di esprimervi come meglio credete per voi stessi. Siate sempre fiere e fieri di voi stessi e non abbiate mai vergogna e pudore di mostrare il vostro corpo per quello che è.”