Negli ultimi giorni il mondo del gossip è tornato a parlare di Emma Marrone e Matteo Martari, due volti molto amati dal pubblico. Al centro delle chiacchiere c’è un presunto legame sentimentale che ha acceso la curiosità dei fan e dei media. Ma qual è la verità dietro queste voci? In un’intervista esclusiva a Fanpage, l’attore ha voluto fare chiarezza, raccontando la sua versione dei fatti e mettendo fine ai dubbi che circolano intorno a questa storia.

Il gossip su Emma Marrone e Matteo Martari

L’origine del gossip risale a un messaggio segnalato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che raccontava di un incontro casuale avvenuto a Milano, dove la cugina di una follower avrebbe notato Emma Marrone rispondere a due telefonate con un “Matte”. Inoltre, si era notato un fitto scambio di like tra Emma e Matteo sui social, elementi che hanno alimentato le ipotesi di una storia.

Emma Marrone e Matteo Martari, lui svela la verità sul presunto flirt

L’attore, attualmente protagonista su Netflix della serie Maschi veri, e Emma Marrone hanno approfondito la loro conoscenza sul set del videoclip di Apnea, brano con cui la cantante ha partecipato a Sanremo 2023. Recentemente, però, sono circolate voci su una possibile frequentazione tra i due, alimentate da alcuni segnali sui social, ipotesi che l’attore ha però prontamente respinto.

Intervistato da Fanpage, Matteo Martari ha dichiarato di non essere a conoscenza delle voci che lo collegano sentimentalmente a Emma Marrone.

“Ti prego, aggiornami, non ne so niente”.

Poi, l’attore ha aggiunto:

“È affascinante che ci siano queste analisi dei profili social, ma a occhio e croce direi che stavolta non abbiano indovinato“.

La cantante, da parte sua, aveva già dichiarato di essere concentrata esclusivamente sulla musica, ribadendo in un’intervista a Rtl di non avere un compagno e di volersi fidanzare solo quando incontrerà una persona davvero speciale. Matteo, invece, in un’intervista rilasciata ad Amica, ha spiegato che, pur essendo molto riservato sulla sua vita privata, non ha nulla da nascondere e sarebbe disposto a condividere la sua felicità se fosse il caso, senza però trasformare la sua sfera personale in una notizia da gossip.