Emma e Stefano De Martino di nuovo insieme? La cena che (non) lascia spazio all’immaginazione

Sono stati una delle coppie più amate in assoluto. La loro storia nacque all’interno della scuola di “Amici” nel 2009, edizione tra l’altro vinta proprio dalla cantante. La loro storia finì per l’arrivo nella vita di Stefano De Martino di Belen Rodriguez, la showgirl argentina che diventò poi sua moglie. Negli ultimi anni non è un segreto che Emma e Stefano si siano riavvicinati e abbiano dato via a un bel rapporto di amicizia. Ora i fan stanno sperando che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma. Emma, infatti, nelle sue storie ha mostrato di essere tra il pubblico dello show di De Martino, “Meglio Stasera“, al Brancaccio di Roma: “Gli voglio un mondo di bene”. Poi, con un gruppo di amici, sono andati a cena ma, Stefano ed Emma, erano seduti vicini. Le foto sono subito diventate virali anche se Alessandro Rosica ha specificato che i due sono poi andati via separatamente.

Il rapporto tra Emma e Stefano De Martino

Nonostante la cena insieme, tra Stefano De Martino ed Emma Marrone sembrerebbe esserci solamente una bella amicizia, anche se nella vita non si sa mai. Il Settimanale “Oggi” ha riportato che oggi, il conduttore e la cantante, hanno raggiunto un nuovo livello di pace e serenità.