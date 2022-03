Empoli, trovato un cadavere all’interno di un container per la raccolta differenziata

La macabra scoperta è stata fatta in un'azienda cartiera di Empoli: il corpo sarebbe di un 20enne di nazionalità somala.

In un’azienda cartiera in via del Molin Nuovo a Empoli è stato rinvenuto il cadavere di un ragazzo. Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri, si tratterebbe di un 20enne di nazionalità somala.

Empoli, cadavere rinvenuto da un addetto allo smistamento dei rifiuti

A trovare il corpo all’interno di un container per la raccolta differenziata, intorno alle 10.30 di lunedì 28 marzo 2022, un addetto allo smistamento dei rifiuti. L’operaio si sarebbe accorto del ragazzo svuotando il contenitore con una gru con pinza e braccio meccanico.

Sul luogo i Carabinieri e il personale del 118

L’uomo ha lanciato immediatamente l’allarme e sul luogo del ritrovamento sono accorsi i soccorritori del 118 e i Carabinieri del nucleo investigativo di Firenze e della compagnia di Empoli, impegnati a indagare su quanto successo.

Da ricostruire la dinamica del decesso

La dinamica della morte del 20enne è ancora da ricostruire, ma non è escluso che sia stato ucciso proprio dalla gru che svuotava il container.

In base alle prime ispezioni medico-legali, infatti, il decesso sarebbe avvenuto poche ore prima rispetto al ritrovamento del corpo, che presenterebbe solamente una ferita sulla fronte, forse provocata dalla pinza della gru.

Servirà quindi un’autopsia, disposta dal Pubblico ministero Antonino Nastasi, per chiarire la cause esatte della morte del ragazzo somalo.

